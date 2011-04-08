-DOLAR GERİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,01 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.028,03 puan düşerek 68.093,26 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,49 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 369,18 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.397,21 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,01 değer yitirdi. -DOLAR GERİLEDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5020 liradan alınan dolar 1,5060 liradan, 2,1660 liradan alınan avro 2,1710 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5090 lira olan dolar güne 1,5100 liradan, 2,1590 lira olan avro 2,1700 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5030 lira, en yüksek 1,5050 lira, satışta en düşük 1,5090 lira, en yüksek 1,5110 lira seviyesinde işlem görüyor.