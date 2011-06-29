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Ekonomi

DOLAR GERİLEDİ AVRO YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A)

29 Haziran 2011 20:52

-DOLAR GERİLEDİ AVRO YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 29.06.2011 - Kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,6360 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 2,3500 liraya yükseldi. Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6330 liradan alınan dolar 1,6360 liradan, 2,3450 liradan alınan avro 2,3500 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6410 lira olan dolar güne 1,6420 liradan, 2,3490 lira olan avro 2,3600 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,6315 lira, en yüksek 1,6340 lira, satışta en düşük 1,6360 lira, en yüksek 1,6400 lira seviyesinde işlem görüyor.

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