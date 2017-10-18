Dolar fiyatlarında yükseliş sürüyor

Fed beklentileri ve ABD'de güçlü gelen ekonomik verilerle kademeli olarak yükselen Dolar/Türk Lirası kuru yeni günde yükselişte. Kur erken saatlerde 3.67 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/Türk Lirası da yüzde 0.1 artışla 4.31 seviyelerinde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir isim atayabilme ihtimalini değerlendirmesiyle dolarda güçlü seyir devam ediyor. Dolar endeksi 93,72 ile 1 haftanın en yükseğine çıkarken, dolar dün içerde de güçlü seyir izledi.

ABD Merkez Bankası'nın Aralık'ta faiz artırması beklenirken Fed Başkanlığı'na kimin geleceği de piyasaların radarında.