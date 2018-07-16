Dolar Fitch kararı sonrası sakin

Fitch'in cuma günü Türkiye'nin notunu indirmesinin ardından dolar/TL'de hafta kapanışına göre yatay bir seyir izleniyor. Kur sabah ilk işlemlerde 4.85 seviyelerinde bulunuyor.

Yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin endişeler, Fitch’in not düşüreceği beklentileri ve ticaret savaşı kaynaklı küresel satış eğilimi TL’yi zayıflatırken dolara güç verdi. Hafta içinde dolar/TL hacimsiz piyasada ve yine gece saatlerinde rekorunu 4.97’ye taşıdı.

Fitch'in merakla beklenen açıklaması cuma gecesi yapıldı. Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indiren Fitch Ratings not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.

Fitch'in açıklamalarının ardından haftayı 4.85 civarından tamamlayan dolar TL'de bu sabah ilk rakamlara bakıldığında yatay bir seyrin izlendiğini görüyoruz. Kur saat 08:00'de 4.85 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro da 5.67 liradan alıcı buluyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, Berat Albayrak’ın açıklamalarının Türkiye eleştirilerine yanıt verdiğine değinerek “Ancak bu bir süreç ve söylemlerin yanında piyasalar uygulamaları da bir süre görmek isteyecektir. Bu süreçte dalgalanma sürebilir” dedi.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 45 sent düşerek varil vaşına 74.88 dolara indi.

Altının ons fiyatı da 1244.48 dolar seviyesinde bulunuyor.