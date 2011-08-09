Dolar, Euro ve altın rekora doymuyor

T24- Avrupa ve ABD borsalarındaki toparlanmayla İMKB yüzde 1.30 yükseldi. Gün içinde 1,79'u gören dolar 1,76'ya geriledi. Altın rekor yeniledi.



ABD'nin notunun ilk kez kırılmasıyla piyasalarda deprem yaşandı. Asya ve Avrupa borsalarındaki düşüş sonrasında İMKB'de yüzde 7'yi aşan kayıp görüldü.



Dünü yüzde 7.08 düşüşle kapatan İMKB güne yatay seyirle başladı. ABD vadeli hisse senedi piyasalarının artıya dönmesinin yanı sıra ucuz fiyatlardan alım yapan yatırımcılar borsanın yükselişe geçmesini sağladı. Ancak endeksteki artış kısa sürdü ve borsadaki kayıp dakika dakika arttı.



Avrupa borsalarında artan satışlar ve İMKB'deki yerli oyuncuların kredili pozisyonlarını kapatma eğilimiyle baskılanan İMKB'de düşüş yüzde 4'ün üzerine çıktı ve 50 bin seviyesinin altına inerek Şubat 2010'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Endeks ilk seansı yüzde 3.47 düşüşle 50 bin 469 puandan tamamladı. Borsada Avrupa'daki toparlanmaya bağlı olarak ikinci seansta toparlanma gözlendi. ABD borsalarının da yükselişle açılmasıyla yönünü yukarı çeviren endeks günü yüzde 1.30 artışla 52 bin 961 puandan tamamladı.



Dünü yüzde 3'ün üzerinde kayıpla tamamlayan Avrupa borsalarında da açılış sonrası görülen artış yerini düşüşe bıraktı. Ancak öğleden sonra Avrupa borsaları, ABD vadeli hisse senetlerindeki toparlanmaya bağlı olarak kayıplarını telafi etti.





ABD POZİTİF AÇILDI



ABD Merkez Bankası'nın açıklamalarına odaklanan ABD borsaları güne yükselişle başladı. ABD'de dün yüzde 7'ye kayıplar görülmüştü.



Piyasalar bu sabaha da ABD ve Asya'dan gelen kötü haberlerle başlamıştı. Asya borsaları, politikacıların Avrupa ve ABD'deki borç krizlerine çare bulmada başarısız olduğuna dair endişelerinin doğurduğu küresel bozgunda yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla bugün de düştü. Asya genelindeki başlıca endeksler yüzde 4 ile 9 arasında değişen oranlarda düşüş kaydetti.





DOLAR 1,79'U GÖRDÜ



Küresel piyasalarda düşüş sürerken dolar içeride yükselmeye devam ediyor. Dünü 1,76 liranın üzerinde tamamlayan dolar güne 1,79'un üzerinde başladı. Dolar 1,7920 TL'ye kadar çıktı. ABD vadeli hisse senedi piyasalarının artıya geçmesi sonrası kur 1,76'ya geriledi.





PETROL 100 DOLARIN ÜZERİNDE



Enerji talebinde düşüş görülebileceği yönündeki endişelerle 99 doların altına düşen Brent petrolü yeniden 104 dolara yükseldi. ham petrolü de 81 dolara yükseldi.





Borsa 50 bin puanın altını gördü



Ancak borsadaki bu bahar havası fazla uzun sürmedi. Saat 10.15 itibariyle başlayan satışlar endeksi bir anda 50 bin puan sınırına, arkasından da altına indirdi. Seans içinde yüzde 5'i aşan kayıpla 49 bin 500 seviyelerini gören borsa ilk seansı ise yüzde 3.5 düşüşle 50 bin 469 puandan kapattı. Endeks 26 Şubat 2010'dan beri ilk defa 50 puanın altına gerilemiş oldu. İkinci seansta ise ilk seansta yaşanan kayıplar telafi edildi.





Dövize Merkez freni



Dün 1,7540 liradan kapanan dolar 1,7880 liradan güne başladı. Yine dün Türk Lirası karşısında ilk kez 2,5000 lirayı geçerek rekor yenileyen ancak akşam kapanışı 2,4850 lira seviyesinden gerçekleşen avro, açılışta 2,5450 lira oldu.

Bu arada Merkez Bankası, döviz cephesindeki hareketlere bağlı olarak yeni bir müdahalede bulundu. Buna göre banka, borç verme faizini, dolar için yüzde 5.5'ten yüzde 4.5'e, Euro için yüzde 6.5'ten yüzde 5.5'e düşürdü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "4 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında belirlenen strateji çerçevesinde, 9 Ağustos 2011 tarihinden geçerli olmak üzere Merkez Bankası taraflı islemlerde borç verme faiz oranının ABD doları için yüzde 5,5’ten yüzde 4,5’e, euro için yüzde 6,5’ten yüzde 5,5’e düsürülmesine karar verilmistir.

Önümüzdeki dönemde de döviz piyasasına iliskin gelismeler yakından takip edilecek, gerekli görülen önlemler gereken zamanda alınmaya devam edilecektir. " Bu haberle birlik dolar ve Euro'da bir miktar geri çekilme yaşandı. Dolar 1.77 liraya, Euor ise 2.52 liraya kadar çekildi. Sepet kur ise 2.15 lirada bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 79 doların altında ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 99 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dün yüzde 6,4 oranında düşen ABD ham petrolünün eylül ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya’daki işlemlerde 2,63 dolar değer kaybıyla 78,66 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolünün varil fiyatı dün 5,57 dolar düşerek 81,31 dolardan kapandı.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı eylül ayı teslimi de 4,68 dolar düşerek 99,06 dolardan satılıyor.



Altın rekora doymuyor



Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1.772,20 dolara çıkarak rekorunu yeniledi. Dün kapanışta 1.719,51 dolar olan altının ons fiyatı bu sabah açılıştan itibaren artışa geçti ve 1.772,20 dolara kadar çıkarak 1.750 doları da geçmiş oldu.