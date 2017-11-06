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Ekonomi

Dolar, euro Merkez ile düştü, faiz yükseldi, Borsa rekor kırdı

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Merkez Bankası'nın TL likidetisini azaltırken, bankaların döviz kullanımını artıracak önlemleri ve ABD vize adımı ile dolar ve euro düşerken, Borsa İstanbul Endeksi bir kez daha tarihi rekor düzeyden kapandı, gösterge faiz de yük

06 Kasım 2017 22:05

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Merkez Bankası\'nın TL likidetisini azaltırken, bankaların döviz kullanımını artıracak önlemleri ve ABD vize adımı ile dolar ve euro düşerken, Borsa İstanbul Endeksi bir kez daha tarihi rekor düzeyden kapandı, gösterge faiz de yükseldi.
Yeni haftaya 3.88 liranın üzerinde başlayan dolar, Merkez Bankası\'nın döviz likidetisine ilişkin düzünlemeler ile, piyasadan 5.3 milyar lira çekerken, yaklaşık 1.4 milyar dolar döviz bankaların kullanımına bırakması üzerine sert düşerek 3.84 - 3.85 aralığına, güne 4.50 liranın üzerinde başlayan euro da 4.46 lira düzeyine çekildi.
ABD\'nin Türkiye\'deki misyonlarında vize işlemlerine \"sınırlı bir şekilde\" başlayacağının açıklanmasının da etkisiyle dolar kapanışa doğru 3.83 lira, euro da 4.45 lira düzeyinde hareket ediyordu.
Merkez Bankası\'ndan yapılan açaklamada, \"Son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmektedir. Bu durum dikkate alınarak, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkânına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapılmıştır\" denildi.
Buna göre Merkez Bankası rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırını yüzde 60\'tan yüzde 55\'e düşürürken, tüm dilim aralıkları da 5\'er puan aşağı çekti.
Yeni haftaya yüzde 0.56 artışla 111 bin 914 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi\'nin kazanımları da ABD\'nin vize adımıyla hız kazandı ve günü yüzde 2.58 artışla 114 bin 165 puan ile yeni rekor düzeyden kapattı.
Buna karşılık gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi bugün de yükselmeye devam etti. Geçen haftayı yüzde yüzde 13.29\'dan kapatan faiz, bugünkü kapanışta yüzde 13.50\'ye kadar tırmandı.

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