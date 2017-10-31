Dolar, euro, Borsa ve faiz yükselişte

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nda (Fed) başkanlık gelişmeleri ve jeopolitik risklerle geçen hafta hızlı yükselen dolar ve euro haftanın ilk günü hafif geriledikten sonra yönünü yeniden yukarıya çevirirken, Borsa ve faiz de yükseliyor.

Dolar yeni güne 3.77 lira düzeyinde başladıktan sonra yükselerek 3.79 - 3.80 lira aralığına, güne 4.40 liranın altında başlayan euro da 4.42 - 4.43 lira aralığına tırmandı.

Haftanın ilk gününü, yüzde 0.54 artışla 108 bin 467 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi de, yüzde 0.24 yükselerek 108 bin 722 puandan başladığı gün içinde 109 bin 859 puana kadar çıktı.

İki yıllık gösterge tahvilin faizi de dünkü yüzde 12.69 düzeyinden yüzde 12.80\'e kadar çıktı.

FOMC öncesinde sakin seyir…

İş Yatırım\'ın, \"FOMC öncesinde sakin seyir…\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Vergi indiriminin kademeli olarak devreye alınacağı yorumları sonrası Wall Street haftaya hafif satıcılı başladı\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Ancak gerek gelişmekte olan piyasalarda gerekse Avrupa’da bir tedirginlik görülmüyor.

\"ABD tahvillerindeki gerileme ve Katalanların ayrılmayacağı beklentisi piyasaları destekliyor.

\"Jeopolitik risklerin arka plana atılması ve ABD faizlerindeki gerileme sayesinde Türkiye varlıkları yeniden dünyayı yenmeye başladı.

\"MSCI Türkiye dün yüzde 1.2 yükselişle gelişmekte olan piyasaların üç katına yakın getiri sağladı.

\"Devlet iç borçlanma senetleri ve euro-tahvillerde en iyi performans gösteren üç piyasa arasında yer alıyoruz.

\"Bugün yerel piyasada 2018 borçlanma programı, yurtdışında Evro Bölgesi enflasyonu, işsizlik verileri ve ABD tüketici güveni verileri izlenecek.

\"ABD vadelileri ve Türk lirasının seyri Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor.

\"Yarın açıklanacak FOMC (ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi) öncesinde piyasalarda sert hareketler beklenmiyor.

\"Beklentilerin altında net kar açıklayan Emlak GYO’nun piyasanın gerisinde kalmasını bekliyoruz.\"