Dolar, enflasyon öncesi yukarı yönlü

Dolar/TL bugün saat 10'da açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde hafif yukarı yönlü seyrederek 4.62 seviyelerinde bulunuyor.

Küresel piyasalardaki olumsuz havanın yanısıra Hazine’nin temmuzda yüksek borçlanmaya işaret etmesinin de etkisiyle dolar/TL yönünü yukarı çevirdi. Dün gün içerisinde 4.5884 seviyesine kadar inen dolar kuru, akşam saatlerinde yüzde 1 yükselişle 4.62 civarında bulunuyordu.

Bugün saat 10:00’da açıklanacak enflasyon verisi son derece önemli. Enflasyonda artış bekleniyor ancak, eğer beklenti üzerinde bir enflasyon artışı yaşanırsa Türk Lirasının bundan olumsuz etkilenebileceği vurgulanıyor. Veri esnasında dalgalanma olabileceği kaydediliyor.

Dolar/TL'de bugün yukarı yönlü hareket gözlemlendi. Kur sabah ilk işlemlerde 4.61 - 4.62 bandında seyrediyor. Euro ise 5.3760 liradan alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.1630 seviyesinde.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0.8 yükselerek varil başına 77.88 dolara çıktı.

Altının ons fiyatı da 1238.65 dolardan işlem görüyor.