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Ekonomi

Dolar düştü, avro yükseldi   İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2011 21:02

-Dolar düştü, avro yükseldi   İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,8250 liraya, gerilerken, avronun satış fiyatı 2,5090 liraya yükseldi. Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8220 liradan alınan dolar 1,8250 liradan, 2,5040 liradan alınan avro 2,5090 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8450 lira olan dolar güne 1,8440 liradan, 2,5080 lira olan avro 2,5150 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8160 lira, en yüksek 1,8180 lira, satışta en düşük 1,8210 lira, en yüksek 1,8235 lira seviyesinde işlem görüyor. -Borsa değer kazandı- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri ise günlük bazda 756,17 puan ve ortalama yüzde 1,29 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 97,59 puan artarak 59.420,26 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,16 oranında yükseldi. İlk seanstaki 658,58 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 756,17 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,29 değer kazandı.

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