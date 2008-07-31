Dolar dip yaptı borsa coştu

Anayasa Mahkemesi'nden "Piyasa dostu" kararın çıkmasıyla yükseliş trendine giren piyasalarda yükselişin bugün de sürmesi bekleniyor. Uzmanlar haftayı kararın etkisiyle geçirecek olan İMKB'nin gelecek haftadan itibaren yurtdışı piyasaları izlemeye başlayacağını öngörüyor.





Borsa yükselişte, dolar dipte





İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 1.135,22 puan artarak 42.477,52 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 2,75 değer kazandı.





Hızlı yükselişle başladı





İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 1.865,35 puan artarak 43.207,65 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 4,51 oranında değer kazandı.

’Kapatma olmayacak’ beklentisiyle son 5 günde yüzde 10 çıkan İMKB’de yükselişin devamı bekleniyor. Dün 1.19 YTL'nin altına sarkan dolar ise sabah saatlerinde serbest piyasada 1.16 YTL'ye kadar geriledi.





Dolar 1.16 YTL

İstanbul serbest piyasada dolar 1,1660 YTL, avro 1,8150 YTL’den güne başladı. Kapalıçarşı’da 1,1600 YTL’den alınan dolar 1,1660 YTL’den satılıyor. 1,8100 YTL’den alınan avronun satış fiyatı ise 1,8150 YTL olarak belirlendi.

Serbest piyasada önceki kapanışta doların satış fiyatı 1,1890 YTL, avronun satış fiyatı ise 1,8440 YTL olmuştu.





Faiz düştü

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 14 Nisan 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 09.35 itibarıyla basit getirisi yüzde 19,95’e, bileşik getirisi yüzde 18,74’e düştü. Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getiri yüzde 21,09, bileşik getiri yüzde 19,74 olmuştu.





Oolar kotasyonları





Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,1590 YTL, en yüksek fiyat 1,1640 YTL, satışta en düşük fiyat 1,1650 YTL, en yüksek fiyat 1,1690 YTL düzeyinde bulunuyor.





Parite

Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,5615, sterlin-dolar paritesi 1,9817, yen-dolar paritesi ise 107,80 düzeyinde seyrediyor.



