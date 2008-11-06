Dolar arttı borsa düştü

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5500 YTL, Euro 1,9800 YTL'den güne başladı. Akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5300 YTL, Euro’nun satış fiyatı 1,9580 YTL oldu.



Serbest piyasada dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5070 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 1,9440 YTL olmuştu.



Borsa 1.73 kayıpla kapandı



İMKB Ulusal 100 endeksi günü yüzde 1.73 kayıpla 27 bin 373 puandan tamamladı. Borsa endeksi günün tamamında 482,19 puan geriledi. İMKB'de düşüş dışarıya oranla biraz daha sınırlı kalırken, özellikle 27 binin altından gelen alımlar dikkat çekti.



Asya borsalarını Obama yorumları sarstı



Japon ekonomistlerin Obama'nın seçilişinin Japonyaya güç kaybettirecek bir adım olarak değerlendirmesi, borsayı olumsuz etkiledi.



Nikkei Endeksi, yüzde 6,5 oranında değer kaybederek, günü 8.899,14 puandan kapattı.



Topix endeksi 53.06 puan geriledi ve 913.85 puanda kendini buldu.



Diğer Asya borsaları da Japonya'daki düşüşten etkilendi ve Hong Kong Borsası'nda Hang Sang Endeksi, borsada işlem gören şirketlerin gelirlerine yönelik endişelerin etkisi ile yüzde 7,1 oranında değer kaybetti.



Güney Kore Borsası'nda Kospi endeksi yüzde 7,6 oranında değer yitirirken Singapur, Çin, Avustralya borsalarında endekslerde önemli düşüşler görüldü.



Avrupa Borsaları, İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın bugün faiz indirimi ve Asya Borsalarında yaşanan kayıpların etkisi ile geriledi.



FTSE 100 Endeksi yüzde 4, Almanya'nı Dax Endeksi yüzde 4,2, Fransa'nınCAC-40 Endeksi yüzde 4 oranında değer yitirdi.



Petrol 65 doların altına geriledi



Uluslararası ham petrol fiyatları, 65 doların altına geriledi.



Asya borsalarında, ABD ham petrolünün Aralık ayı varil teslim fiyatı, 53 sentlik düşüşle 64,77 dolara indi.



Petrol fiyatları, zirve yaptığı Temmuz ayından buyana, yüzde 56 oranında değer kaybetti.



New York Menkul Kıymetler Borsası düşüşle açıldı



New York Menkul Kıymetler Borsası düşüşle açıldı. Dow Jones endeksi, yüzde 1,31 oranında değer kaybederek, 9.109,72 puana geriledi. Borsanın düşmesinde, olumsuz perakende satış ve işsizlik verileri etkili

oldu.

