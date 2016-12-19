Dolar 'ABD-Çin gerginliği' ile önemli paralar karşısında geriledi

Dolar, ABD ve Çin arasındaki insansız hava aracı gerginliğinin etkisiyle önemli para birimleri karşısında değer kaybetti. Haftaya gelişmiş piyasa paralarının çoğu karşısında kayıpla başlayan dolar, Türkiye'de 3,50'den işlem görüyor.

Donald Trump'ın seçim zaferinden bu yana kaldıraçlı ve makro fonların kaydettiği karları realize etmesiyle birlikte doların yen karşısında değer kaybetmesi, ABD parasının gelişmiş ülke paraları karşısındaki kayıplarında etkili oldu.

ABD hazine tahvillerinin faizleri iki yıldan uzun bir sürenin zirvesinden çekilirken dolar, yen karşısında 117'li seviyelere geriledi. Piyasada dolar karşısındaki kısa yen pozisyonları bir yılın zirvesindeyken yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) iki gün sürecek para politikası toplantısı öncesi temkinli. Analistler, ABD tahvil faizlerindeki düşüşün ve yendeki yükselişin bir diğer nedeni olarak ABD ile Çin arasındaki “insansız hava aracı” anlaşmazlığını işaret ediyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Singapur'da Mizuho Bank Ltd. kıdemli ekonomisti Vishnu Varathan, “Pozisyonların konsolide edilmesi kısmen etkili ama ABD tahvil faizlerindeki sert yükselişe bakılacak olursa, ABD-Çin gerginliği hazine tahvillerinin geri alımında eşit önemde olabilir” dedi.

ABD Doları, Pazartesi günü TSİ 09:45'te yen karşısında yüzde 0.55 gerileyerek 117.28 seviyesinden işlem gördü. Dolar, euro karşısında yüzde 0.14 değer kaybederek 1.0466 seviyesinden alıcı buldu. Doların 10 önemli para karşısıdaki değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, yüzde 0.1 azalarak 1,266.25 seviyesine geriledi.