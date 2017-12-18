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Ekonomi

"Dolar 3.98'i test edebilir"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka'nın faiz kararı ve yaşanan iç politik gelişmeler döviz kurunda hareketlilik getirebilir

18 Aralık 2017 17:42

Yeni haftaya 3.86 seviyesinde başlangıç yapan dolar kuru hakkında açıklamada bulunan HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy, “Türkiye-ABD ilişkilerine dair piyasa algısının zayıf seyrettiği bir ortamda dolar kurunun önümüzdeki haftalarda 3.98 seviyesini yeniden test ettiğini görmek sürpriz olmayabilir” diye konuştu.

Bloomberght’ye konuşan Aksoy “TCMB kararının piyasa beklentisinin altında kalmasının TL-negatif etkisi sürebilir görünüyor. Türkiye-ABD ilişkilerine dair piyasa algısının zayıf seyrettiği bir ortamda dolar kurunun önümüzdeki haftalarda 3.98 seviyesini yeniden test ettiğini görmek sürpriz olmayabilir” yorumunda bulundu.

Merkez Bankası’nın geçen perşembe açıkladığı Geç Likidite Penceresi Faizi’nde 50 baz puanlık artışının piyasa beklentilerinin altında kalması doların yükselmesinde etkili olmuş, kur ilk tepki olarak 3.81’lerden 3.89’a kadar yükselmişti.

FED’in de faiz artırdığı geçen haftayı dolar 3.86 seviyesinden tamamlamıştı.

Bu hafta yurt içinde kritik bir veri akışı bulunmuyor, ABD’de vergi reformu tasarısının son halinin oylanması bekleniyor.

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