Dolar 7.48'i de aştı; Reuters: Sıkı para politikasından geri adım kaygısı ve Doğu Akdeniz doları yükseltiyor

Sabah saatlerinde tarihi zirvesi olan 7.47’yi aşan dolar öğleden sonra 7.48’i de geçti. Reuters haber ajansı, piyasanın Merkez Bankası’nın “örtülü faiz artırımı” politikasından vazgeçip vazgeçmediğini anlamaya çalıştığını belirtti.

Ağustos ayı başında dolarda yaşanan sıçrama sonrasında Merkez Bankası önce yüzde 8,25 faiz oranlı haftalık repo ihalelerini sonlandırmış, ardından 3-4 hafta vadeli geleneksel yöntemli ihalelere başlamıştı. Piyasa bu dönemde Merkez Bankası’nın yüzde 11.25 faiz oranlı “geç likidite penceresi”ne (Merkez’in bankalara para verdiği kanallardan biri) kadar sıkılaştırma beklemeye başlamıştı.

Fakat fonlama maliyetindeki yükseliş geçen hafta itibarıyla durdu. Reuters, fonlama maliyetinin yüzde 10.15 seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Doğu Akdeniz gerginliği

Öte yandan Reuters, Doğu Akdeniz gerginliğinin çözüm yoluna girmemesinin de TL üzerinde ağırlık oluşturduğuna dikkat çekti. NATO kapsamında Türkiye ile görüşmeyi reddeden Yunanistan, silahlı kuvvetlerini güçlendireceğini açıklamıştı.