Dolar 6.40'ın altına indi

Bankalararası piyasada dolar/TL 6,38'in altını test etmesinin ardından 6,40 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 7,40'ın altında hareket ediyor.

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi.

Türkiye varlık fonu yönetimi değişti

Kritik karar öncesinde dolarda hafta başından bu yana dar bantta sakin bir seyir gözleniyor. Bankalararası piyasada dolar/TL 6,38'in altını test etmesinin ardından 6,40 civarında işlem görüyor.



Euro/TL de 7,40'ın altında hareket ediyor.

Uzmanlar, yarınki Türk,iye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde döviz piyasasında sakin bir seyrin olabileceğini, yurt içinde bugün veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 6,30 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, 6,54'ün ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.