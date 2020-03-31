Dolar bugün kaç lira?

Dün yüzde 2'ye varan artışla 6.58'e kadar yükselen dolar kuru, bu sabah da 6.5975'ten işlem görüyor.

Dolar/TL FED'in sınırsız tahvil alım adımının risk iştahını artırmasıyla geçen hafta 6.38'e kadar geriledi ancak koronavirüs endişeleriyle 6.60'ın üzerini test etti.

Bugüne de yükselişle başlayan dolar 6.5975, euro da 7.2529 liradan işlem görüyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre; ABD borsaları açıklanan devasa teşvik paketinin etkisiyle dün kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü yükselişle tamamladı. Dün BIST 100 Endeksi ise günü sınırlı düşüşle tamamladı. Asya borsaları bu sabah karışık seyir izledi.

Yurt içinde bugün şubat ayı dış ticaret dengesi, ABD'de konut fiyat endeksi takip edilecek. Ekonomik verilerin yanı sıra virüs salgınına yönelik gelebilecek haber akışları piyasa fiyatlamaları açısından belirleyici olacak.