-DOLAR 5 GÜNDE YÜZDE 4,35 PRİM YAPTI İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Dolar yatırımcısına 5 iş gününde yüzde 5'e yakın kar getirdi. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü 1,44 lira seviyelerinde seyreden doların satış fiyatı, bugün akşam saatlerinde 1,51 lirayı görde ve bu seviyeden kapandı. Böylece Pazartesi günleri itibarıyla 1 haftada, 5 iş gününde doların değeri yüzde 4,35 arttı. Dolardaki artış 2009 sonuna göre ise yüzde 1'in altında kaldı. Doların 2009 sonundaki satış fiyatı 1,49'lar mertebesindeydi. Avroda ise hem haftalık hem de yıllık değişim ekside bulunuyor.