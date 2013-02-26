Dolar 4 ay sonra 1,81'i aştı

Dolar/TL, İtalya seçimleri ardından Euro/dolardaki düşüşle en son 16 Ekim'de gördüğü 1,81'i aştı.



Dolarda yükseliş yaşanıyor.

Dolar/TL, İtalya'da yapılan seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlikle Euro/dolar paritesindeki düşüşe paralel bu sabah, en son 16 Ekim'de gördüğü 1,81 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Bankalararası piyasada dün 1,79 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah erken saatlerde 1,8140 seviyesine kadar yükseldi.

Piyasalar seçim sonuçlarına ilişkin gelişmeler ile Fed Başkanı Ben Bernanke'nin bugün ve yarın ABD kongresinde yapacağı konuşmayı izleyecek.

Euro, İtalya'da yapılan seçimlerde hiçbir siyasi partinin parlamentoda üst kanadında üstünlük kuramamasının ardından dolar karşısında yedi haftanın en düşük seviyesine gerilerken, yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri dolar ve yene sığındı.

İtalya'da merkez sol partiler beklendiği gibi parlamentonun alt kanadında zafer kazandı. Ancak merkez sol, Senato'da merkez sağdan daha fazla oy aldığı belli olsa da, önceki başbakan Mario Monti'nin desteğiyle bile açık bir çoğunluğu kazanamıyor.

Seçimlerin ardından parlamentonun kilitlenmesi olasılığı İtalya'daki reformları yavaşlatarak Euro Bölgesi borç krizi hakkındaki endişeleri tekrar gündeme getirerek, riskli varlıklara olan iştahı artıran borç krizinin üstesinden gelindiği algısını bozabilir.

Asya piyasalarında 1,3042 dolara kadar gerileyerek 10 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye inen Euro şu anda 1,3065'ten işlem görüyor. Teknik analize göre 1,3032 dolar düzeyi Euro için destek oluştururken, bu seviyenin kırılması halinde 1,2998'e kadar düşüş söz konusu olabilir.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Seçim sonuçlarının Euro/dolar paritesinde ciddi düşüşe neden olmasıyla dolar/TL'de de sert yükseliş görüyoruz. Dün akşam saatlerinde seçim sonuçları öncesi pozisyon kapamalarla TL'den ciddi çıkış oldu ve sepet 2,0950 seviyesine yaklaştı. TL gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performans gösterenlerden biri. Bunda da TCMB'nin faiz indirimleri etkili. Bu sabah ise paritedeki düşüşle birlikte sepet de bir miktar gevşemiş durumda. Gün içinde dış piyasalardaki gelişmeleri izleyeceğiz" dedi.