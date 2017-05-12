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Ekonomi

Dolar 3,57'nin altını gördü

Dolar, ABD'den gelen veriler sonrasında düşüşe geçti

12 Mayıs 2017 22:05

Bankalararası piyasada dolar/TL ABD verilerinin ardından 3,57'nin altını gördü.

Dolar, ABD'den gelen veriler sonrasında düşüşe geçti.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,57'nin altını gördü. Euro da 3,89'un üzerinde işlem görüyor.

ABD'de nisan ayında perakende satışlar yüzde 0,4'le yüzde 0,6'lık beklentinin altında artış kaydetti. Çekirdek perakende satışlar da yüzde 0,3'le beklentileri karşılayamadı. 

ABD'de TÜFE nisanda beklentilere paralel yüzde 0,2 artış kaydederken, çekirdek TÜFE yüzde 0,1'le beklentilerin altında gerçekleşti. 

Veriler öncesinde gün içinde 3,60'a yaklaşan dolar hızla 3,57'nin altına kadar gevşedi. Kur daha sonra 3,57 seviyesinde dengelendi. 

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,5550 seviyesinin destek, 3,6050'nin ise direnç olarak önce çıktığını belirtiyor.

ABD'nin YPG'ye silah yardımına onay vermesine yönelik TL'de yaşanan ilk satış baskısının sona ermesiyle birlikte dolar/TL 3,60'ın altında dengelendi. Pazartesi Fransa seçimlerinin etkisiyle 3,53'ün altını gören kur hafta içinde 3,6280'e kadar yükselmişti. 

Piyasalar önümüzdeki hafta gerçekleşecek Erdoğan-Trump görüşmesini bekliyor.

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