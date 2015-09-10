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Ekonomi

Dolar 3,06'yı da aşarak yeni rekorunu gördü

Uzmanlara göre, güvenlik endişeleri dolardaki artışın baş aktörü olarak görülüyor

10 Eylül 2015 10:28

Dolar, Türk Lirası karşısında yeni rekor seviyesini Asya piyasalarındaki işlemlerde 3,06 seviyesini aşarak gördü. Euro da yine sabahın erken saatlerinde 3,44 seviyesine dayandı. Sepet kur ise 3,24'ü geçti. Doların yeni tarihi zirvesi 3,0620 oldu.

Siyasi belirsizlik ve güvenlik endişeleri dolayısıyla Türkiye'nin artan risk primi ve gelişen ülkelerde yaşanan satışların etkisiyle Türk Lirası dolar karşısında son günlerde rekor seviyelere geriliyordu.

Dün Çin'de başlayan iyimserlik dalgasıyla 2,99 altına kadar gevşeyen dolar sonrasında tekrar 3,02 seviyesinin üstüne çıkmıştı.

Dolar/TL Pazar günü Dağlıca'daki saldırı sonrası 3,0475 seviyesini görmüştü.

 

'Güvenlik endişeleri etkiliyor'

 

Yurtiçinde son günlerde meydana gelen saldırılar ve artan güvenlik endişeleri TL'nin kazançlarının sınırlı kalmasına ve benzer para birimlerine göre daha kötü performans göstermesine neden oluyor.

Brezilya reali saat dün dolar karşısında yüzde 1.29, Güney Afrika randı yüzde 0.55, Endonezya rupesi yüzde 0.20 değer kazanırken, Rus rublesi yüzde 0.19, TL ise yüzde 0.46 değer kaybetti.

Analistler TL diğer gelişmekte olan ülkelere paralel bir seyir izlese de lokal endişelerin baskı yarattığına ve dolar/TL'de genel eğilimin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiyor.

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