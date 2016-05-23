Dolar 3 liraya dayandı

Haftaya 2,97'nin üzerinde başlayan dolar/TL 2,99'un üzerine çıktı. Dolar kuru şu dakikalarda 2,99'un altında seyrediyor.

NTV'nin haberine göre, cuma günü akşam saatlerinde 2.9811/2.9820 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 2.9773/2.9796 seviyesinde güne başladı. Dolar daha sonra yönünü yukarı çevirdi ve 2,9940'a kadar yükseldi. Kur şu dakikalarda 2,99'un altında seyrediyor.



AK Parti'de hafta sonunda yapılan olağanüstü kongrede Binali Yıldırım'ın parti genel başkanlığını almasının ardından piyasalar ekonomi yönetimi ve politikalarının nasıl şekilleneceğine odaklandı.



Yarınki PPK toplantısını bekleyen piyasada Fed'in faiz artırım beklentilerinin yön verdiği dış piyasalardaki gelişmeler de yakından izleniyor.



Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifası ile başlayan siyasi belirsizlik, yeni ekonomi yönetimi ve politikalarının nasıl şekilleneceği endişeleri ile devam ederken, TL üzerinde baskı yaratan iç gelişmelere ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri önümüzdeki ay artırabileceğine yönelik artan beklentilerin de eklenmesiyle TL'de son dönemde satış baskısı kuvvetlenmiş, dolar/TL Türkiye piyasalarının tatil olduğu 19 Mayıs'ta illikit piyasada 3 seviyesini test etmişti.





Tahvil - Bono piyasası



Tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 10.24, valörde son işlemde yüzde 10.28 oldu.



Öte yandan 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.78 seviyesindeydi.



TL'de son dönemde görülen değer kaybına rağmen, yıllık enflasyonun Nisan ayında yüzde 6.6 seviyesine kadar gerilemesinin desteği ve hükümet kanadından faiz indirim çağrılarının devam etmesiyle Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, koridorun üst bandında faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

50 baz puan indirimi bekleniyor





Tahminler ağırlıklı 50 baz puan civarında yoğunlaşırken, yeni hükümetteki ekonomi yönetiminin kompozisyonunun piyasalarca yakından izlendiğini belirten ekonomistler, piyasada görülecek tepkilerin olası faiz indirimlerinin miktarı konusunda belirleyici olabileceğini düşünüyor.



Reuters'ın 18 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette 11 katılımcı koridorun üst bandında 50 baz puan, dört katılımcı 25 baz puan indirim beklerken, üç katılımcı değişiklik öngörmüyor.



Finansbank bu sabahki notunda, TCMB'nin 50 baz puan faiz indirimi yapacağı beklentisine daha eğilimli olsalar da siyasi arenada ve küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle 25 baz puanlık indirimi de göz ardı etmedikleri belirtildi.



Japonya'nın para politikasındaki ek gevşeme beklentilerine karşılık ABD'de, özellikle de politika yapıcıların Haziran'dan itibaren faiz artırımından bahsetmeye hazır olduğunu gösteren geçen haftaki Fed toplantı tutanaklarının ardından, kısa vadede faizlerin artırılabileceği değerlendiriliyor.



Geçen hafta başında Haziran ayında ABD'de faizlerin artırılmasına yüzde 4 ihtimal veren yatırımcılar, CME FedWatch verilerine göre Cuma günü Haziran'da faiz artırımına yüzde 30 ihtimal veriyorlardı. Vadeli işlemler piyasasında ise geçen hafta bir adet olan bu yılki faiz artırım adedi beklentisi, iki artırıma yükseldi.



Yatırımcılar bu hafta ABD'de para politikasının nasıl şekilleneceğini görmek için Fed yetkililerinin açıklamalarını izleyecek. Bugün Fed yetkililerinden James Bullard, John Williams ve Patrick Harker açıklamalarda bulunacak. Fed Başkanı Janet Yellen ise Cuma günü bir konuşma yapacak.