Dolar 3.93 liranın üzerinde, Borsa düşüşle açıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Kasım (DHA) - ABD Merkez Bankası\'nda (Fed) \"düşük enflasyon endişelerinin\" artmasıyla küresel piyasalarda son iki ayın en düşük düzeylerine gerileyen dolar dün 3.90 lira düzeyine kadar geriledikten sonra yeni güne 3.93 liranın üzerinde başlarken, Borsa İstanbul Endeksi açılışta düştü.

Fed\'in son toplantısına ilişkin dün gece açıklanan tutanakların en dikkat çekici yanı, Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin \"düşük enflasyona yönelik endişelerin arttığını yansıtması\" oldu. Düşük enflasyona ilişkin kaygıların, küresel piyasalarda \"Fed\'in gelecek yıl faiz artırma konusunda daha temkinli davranabileceği\" yolunda beklentilere neden olması da, dolardan çıkışları artırdı.

Bu gelişmeler üzerine 111.07 yen ile Eylül ortasındaki düzeylerine gerileyen dolar, euro karşısında da zayıfladı. Euro, 1.17 dolar düzeyinden 1.1859 dolara kadar yükseldi.

Doların küresel piyasalardaki bu zayıflaması, dün lira/dolar paritesine de yansıdı ve önceki gün 3.9824 lira ile tarihi rekor düzeye tırmandı.

Şükran Günü nedeniyle küresel piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde dolar, dün 3.90 lira düzeyine kadar indikten sonra, yeniden toparlandı ve bugünün ilk işlemlerinde 3.9398 liraya kadar yükseldi.

Euro da önceki gün yükseldiği 4.6747 liradan dün 4.61 liraya kadar indikten sonra, yenin günün ilk işlemlerinde 4.6689 lirayı gördü.

Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 0.88 düşüşle 105 bin 26 puandan kapattığı dünkü işlemlerin ardından yeni güne de yüzde 0.29 düşüşle 104 bin 721 puandan başladı.

