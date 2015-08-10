Dolar 2,79'u aştı

Güvenlik güçlerine yönelik saldırı haberleri, bugün doları 2,79 seviyesinin üzerine çıkardı. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün, TL’nin dolar karşısında daha fazla değer kaybetmesinin önüne geçtiğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre; ABD'de faiz artışlarının Eylül ayında başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi küresel piyasalarda doların güçlü seyrini sürdürmesine neden olurken piyasada bugün koalisyon görüşmeleri çerçevesinde AKP ve CHP liderlerinin görüşmesi takip edilecek.

Cuma gününü 2.78'in hemen üzerinde tamamlayan ve bugün güne benzer seviyeden başlayan dolar/TL 12.47'de 2.7890/2.7900 seviyesinden işlem gördü. Sepet bazında TL aynı saatte 2.9204/2.9218, euro/TL ise 3.0520/3.0537 seviyesindeydi.

Dolar, 13.03 itibariyle en yüksek 2,7930'a kadar yükseldi.

Petrol fiyatlarının yeniden yönünü aşağı çevirerek altı ayın en düşük seviyelerine gerilemesi ise Türkiye gibi petrol ithal eden ülke para birimlerine destek olmayı sürdürüyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Güvenlik güçlerine yönelik artan saldırılar piyasada endişe yaratıyor. Sürecin devam etmesi etkinin bugünkünden daha fazla hissedilmesine neden olabilir. Bunun dışında petrol fiyatlarındaki düşüş TL'yi destekliyor diyebiliriz. Bugün petrol fiyatlarındaki düşüş olmasaydı güvenlik olaylarının piyasada daha sert bir baskı yarattığını görebilirdik" dedi.

Brent petrolün varil fiyatı 49 dolarında altında işlem görürken, fiyatlar gün içinde altı ayın en düşük seviyesi olan 48.26 dolara kadar geriledi.

Tahvil-bono piyasasında iki yıllık gösterge olan 14 Haziran 2017 itfalı tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 10.05 seviyesindeydi. İki yıllık göstergede 1250 itibarıyla henüz işlem gerçekleşmedi. 10 yıllık gösterge 12 Mart 2025 itfalı tahvil ise spot kapanışta ortalama yüzde 9.69, valörde son işlemde yüzde 9.70 seviyesindeydi. Bugün aynı saat itibarıyla son işlem yüzde 9.70 bileşik seviyesinden gerçekleşti.