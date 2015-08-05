Dolar 2,79'a çıktı

Fed faiz artışlarının Eylül'e çekilebileceği beklentisiyle kur 2.79'a yükselerek güne başladı.

ABD Merkez Bankası'nın 10 yıllık bir aranın ardından ilk faiz artışını önümüzdeki ay başlayabileceğine ilişkin güçlenen açıklamalar küresel piyasalarda doların geniş çapta değer kazanmasını sağlarken dolar/TL'de buna paralel olarak dolar güne 2.79'a yükselerek güne başladı.

Piyasalarda koalisyon sürecine yönelik somut gelişmeler beklenirken haftanın kalanında ise Cuma günkü Moody's'in not gözden geçirmesi ve ABD tarımdışı istihdam verisi beklenecek.

Dolar/TL dün akşam işlem gördüğü 2.77'li seviyelerden Fed beklentileriyle bu sabah 08.41'de 2.7890/2.7901 seviyelerine yükselerek güne başladı.

Dolar, saat 09:10 itibariyle en yüksek 2,7928'e kadar yükseldi.

Dün akşam 2.90'ın hemen üzerindeki sepet bazında TL ise aynı saatte 2.9084/2.9105, euro/TL ise 3.0285/3.0311 seviyesindeydi.

Tarihi zirve

Dolar, seçimlerin hemen ertesi günü 8 Haziran 2015'te, 2,80 seviyesinin hemen üzerine çıkarak Türk Lirası karşısındaki tarihi zirvesini görmüştü.

ABD'den gelen açıklamalar etkiledi

Küresel piyasalarda dolar Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart'ın Eylül ayında faiz artışına destek veren açıklamalarının ardından kazanımlarını hızlandırdı. Lockhart the Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda Eylül ayında bir faiz artışını desteklememesi için ABD ekonomisinde gözle görülür bir kötüleşme olması gerektiğini söyledi.

Piyasalarda yıl bitmeden ABD'den bir faiz artışına kesin gözüyle bakılsa da artışın Eylül ayında mı Aralık ayında da mı yapılacağına ilişkin net bir beklenti bulunmuyordu.

Fed'de bu yıl oy kullanma hakkına sahip olan beş bölgesel banka başkanından birisi olan Yılın başlarında istihdam piyasası hakkında endişeli olsa da Mayıs ayından bu yana Eylül ayında faiz artışının mümkün olduğunun sinyallerini veren Lockhart, "Eylül toplantısına doğru ilerlerken benim görüşlerim ekonominin hazır olduğu ve artık bir değişiklik yapmak için doğru zamanın geldiği yönünde" dedi.

İç güvenlik ve seçimler

Piyasalarda iç ve dış güvenlik endişeleri ve bu ortamda seçimlerin üzerinden iki aya yakın zaman geçmesine karşın henüz erken seçim olasılığının ortadan kalkmamış olması en büyük risk unsurları olarak görülmeye devam ediliyor.

AKP ve CHP heyetleri ise yeni hükümet kurma sürecinde istikşafi görüşmelerinin sonuncusunu dün tamamlarken AKP ile koalisyon görüşmelerini yürüten CHP heyetinin başkanı ve CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç, istikşafi görüşmelerde sorumluluklarını yerine getirdiklerini, bundan sonrasının Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun alacağı karara bağlı olduğunu söyledi.

AKP ve CHP arasındaki görüşmeler sonrası gelişmeler yakından izlenirken bir diğer taraftan ise bankacılar, MHP-AKP koalisyon olasılığının tekrar gündeme gelmesinin piyasayı destekleyebileceğini ancak her türlü koalisyon ihtimali açısından artık somut adım görülmesi gerektiğini söylediler.

Tahvil-bono piyasasında iki yıllık gösterge olan 14 Haziran 2017 itfalı tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 9.99, valörde son işlemde yüzde 9.98 seviyesindeydi.10 yıllık gösterge olan 12 Mart 2025 itfalı tahvil ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 9.63, valörde son işlemde yüzde 9.66 seviyesindeydi.