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Ekonomi

Dolar 2,67'nin üzerine çıktı

Dolar, cuma günü 2.65'in hemen altında haftayı tamamlamıştı

01 Haziran 2015 12:13

Cuma günü 2.65'in hemen altında haftayı tamamlayan dolar/TL bu sabah 2,67'nin üzerine çıktı.

Dolardaki hareketlenmede neden olarak yaklaşan seçime dair belirsizliğin devam etmesi gösterildi.

Buna ek olarak Yunanistan'ın bu hafta ödemesi gereken borçları ödemeye sıkıntı yaşayacağına yönelik endişeler, doların yurt dışında da değerlenmesine neden oldu.

Cuma günü 2.65'in hemen altında haftayı tamamlayan dolar/TL  bu sabah 2,67'nin üzerine çıktı.

Kur 2,6730'a kadar yükseldi.

 

Tarihi zirveden uzak

 

Dolar, Nisan ayında 2,7413'e kadar yükselmişti. Doların tarihi zirvesinde dolar endeksinin yurtdışında 100 seviyesine çıkması, yani diğer para birimleri karşısında değerlenmesinin etkisi olmuştu.

 

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