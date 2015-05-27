Dolar 2,65'i aştı

Seçim beklentileri ve dolardaki değer kazancı ile kurdaki yukarı baskı sürüyor. Dolar bankalararası piyasada yeniden 2,65 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar, Fed'in yılın ileri dönemlerinde faiz oranlarını artırmaya doğru ilerlediği tahminlerinin gittikçe güçlenmesi ile 2.6507 liraya çıktıktan sonra, 2.65 lira sınırında hareket ederken, euro da 2.8894 lira düzeyine kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda ise Avrupa para birimi euronun, dolar karşısında değer kaybı sürdürüyor. Euro, 1.0864 dolar düzeyine kadar geriledi.

Dün dolarda ki yükselişin etkisiyle düşen Borsa İstanbul Endeksi, düşüş seyrini sabah saatlerinde de sürdürdü. İlk seansı önceki kapanışa göre 48.86 puanlık düşüşle 83 bin 600 puandan tamamladı.

‘Dolar 2.70 lira seviyesine çok hızlı gitmeyecek’

Egeli & CO Araştırma Strateji Direktörü Güldem Atabay Şanlı, yurtdışındaki dinamiklerde bugün çok fazla değişiklik olmadığına dikkat çekerek, şu değrlendirmeyi yaptı:

"ABD'de toparlanma devam ettiği sürece, Fed tarafından Eylül'de faiz artışı gelecek. Bu yüzden dolar dünyada değer kazanıyor. İçeride ise seçimin yaklaşması piyasa dinamiklerini bozuyor. Bu nedenle, 2.60 lira seviyesinin altındaki dolar kuru normal değildi, 2.65 lira daha normal bir kur. Önümüzdeki dönemde, dolar karşısında liranın aşınması devam edecektir. Ancak dolar 2.65'den, 2.70 lira seviyesine çok hızlı gitmeyecektir. Dolar kısa vadede 2.65-2.70 aralığına oturacaktır."