Dolardan 2.5170 lira ile yeni tarihi rekor!

Dolar/TL kuru 2.5170 seviyesini aşarak yeni bir tarihi zirve rekoru kırarken, TL haftalık bazda en büyük kaybı yaşayan gelişen ülke para birimi konumunda.

Dolar/TL kuru bu hafta içerisinde önce 2.50'yi, bugün de 2.51 seviyesini aşarken, 2.5170 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Türk Lirası haftalık bazda en büyük kaybı yaşayan gelişen ülke para birimi konumunda.

Faiz indirimi sonrasında Çarşamba günü 2.46 yakınlarında dengeli bir seyir izleyen dolar/TL, aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında hızlı yükseldi ve 2.49'u gördü. Kur gün sonunda 2.4860'ın hafif altında denge sağlarken, dün ise erken saatlerde oluşan olumlu hava ile önce düşüşe geçerek 2.4738 liraya kadar geriledi. Ardından özellikleeuro/dolar paritesinde yaşanan hızlı düşüş ve ABD'den gelen güçlü veriler ile tekrar yükselişe geçen kur, 2.50'yi test etti.

Uluslararası piyasalarda bu gece 2.5050 seviyelerini aşan dolar/TL, sabah saatlerinde güne kademeli olarak hafif düşüşle güne başlarken, ardından tekrar tırmanışa geçti ve 2.5152 lira ile rekor kırdı. Kurda bir önceki rekor 11 Şubat'ta görülen 2.5149 lira seviyesiydi. Kur saat 11:49 itibarıyla yüzde 0.63 artışla 2.5132 liradan alıcı buluyor. Euro/dolar paritesi dün 1.12'nin altına gerilemesinin ardından bugün yüzde 0.29 artarak 1.1227dolardan işlem görürken, euro/TL bu düşüşün etkisi ile dün 2.80'in aşağısına gerilemesi sonrasında bugün düne göre yüzde 0.86 artışla 2.8221'den fiyatlanıyor. Sepet kur ise 2.6676 lira düzeyinde.

BloombergHT.com'a kurdaki hareketleri değerlendiren ING Bank Döviz Masası Müdürü Burçin Metin, "Kur dünden itibaren tamamen yurtdışına bağlı yükseliyor. Dolar Endeksi'ndeki yükselişin etkisi ile şu an 2.50'nin üstündeyiz. 2.5170 seviyesi önemli direnç. Üzerinde kalmadıkça hareket hızlanmaz. Bütün gelişmekte olan ülkelerde bugün benzer hareket var. Ben haber akışında olumsuzluk olmadıkça bu seviyenin direnç olarak kalacağını düşünüyorum. ABD büyüme verisi önemli olacaktır" yorumunu yaptı.

ABD'den gelen güçlü veriler ve euro/dolar paritesinin hızlı düşmesi gelişen ülke para birimleri üzerinde satış baskısını artırırken, buna ek olarak TCMB'ye siyaset kanadından yapılan eleştiriler Türk Lirası'nın dolar karşısında son bir haftada yüzde 2'nin üzerinde kayıp yaşayarak, gelişen ülke para birimleri arasında en dik düşüşü yaşayan para birimi olmasına neden oldu. Bu süreçtedolar karşısında Brezilya reali yüzde 1.25, Endonezya rupisi yüzde 0.83 gerilerken, Rus rublesi yüzde 1.49, Hindistan rupisi yüzde 0.64, Meksika pesosu ise yüzde 0.31 prim yaptı.