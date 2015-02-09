Dolar 2,50'ye dayandı

Dolar/TL, Fed'in faiz artırımlarına yıl ortasında başlayabileceği beklentileriyle haftaya yeni rekorla başladı. Cuma günü piyasa kapanışı öncesinde 2,4790'a kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 2,49'un üzerine çıktı. Kur 2,4950 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi. Dolar/TL, Cuma günü açıklanan ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına yıl ortasında başlayabileceğine işaret eden istihdam verisi ardından sert değer kaybediyor.

Diğer taraftan ise siyasilerin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı eleştiren açıklamaları ise TL'yi baskı altında tutmaya devam ediyor. Erdoğan dün Latin Amerika ülkelerine ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda şu anda Merkez Bankası'nın izlediği yaklaşımın doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek, doların alçalması ya da yükselmesi ile ilgili süreci Merkez Bankası yönetemiyorsa, bunun hesabını da vereceğini söyledi. Erdoğan'ın ve hükümetin yaklaşan genel seçimler öncesi ekonomiyi desteklemek adına faiz indirimi isteklerine karşın Merkez Bankası yıllık enflasyondaki düşüşü ara Para Politikası Kurulu (PPK) ile erken faiz indirimi için yeterli görmedi. Ardından Erdoğan'ın TCMB'nin bağımsızlığına ilişkin eleştirileri ise TL'yi baskı altında bırakıyordu.