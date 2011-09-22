-Dolar 2,5 yılın zirvesinde İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - İstanbul serbest piyasada alınıp satılan ABD Doları'nın Türk Lirası satış fiyatı 1,8240 liraya yükselerek, 2009 Mart ayında gördüğü 1,8200 lira seviyesini aşmış oldu. Dün günü kapanış saatlerinde 1,8040 lira seviyelerine çıkan dolar sabah açılışta 1,8180 liradan güne başladı. Açılışın ardından serbest piyasada 1,8240 lira seviyelerine yükselen dolar 2009 mart ayında gördüğü 1,8200 seviyesini de aşarak Türk lirası karşısında en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar kotasyonları ise alışta en düşük 1,8180 lira, en yüksek 1,8230 lira, satışta en düşük 1,8250 lira, en yüksek 1,8320 lira seviyesinde işlem görüyor. Serbest piyasada avro ise 2,4640 liradan alınıp, 2,4730 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3548, sterlin-dolar paritesi 1,5462, yen-dolar paritesi ise 76,75 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada 2009 yılı 1,5000'ün altında 1,4970 liradan tamamlandı. 2010 yılında ise en düşük 1,3900 en yüksek 1,6100 lira seviyelerini gören dolar yıl kapanışını 1,5500 lira seviyesinden gerçekleştirdi.