Dolar durdurulamıyor; 2,39

Dolar/TL, siyasi riskin artması ve Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısında faiz artırımı mesajlarının değişeceği beklentisiyle Ocak 2014'ten bu yana bankalar arası piyasalarda en yüksek seviyesi olan 2.3905' TL'yi gördü.

Dolar/TL, hafta sonunda Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarının merkezde yer aldığı operasyonun cemaat ile hükümet arasındaki gerilimi tırmandırması ve benzer operasyonların devam edeceği beklentisinin siyasi risk algısını artırmasıyla gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışarak Ocak sonundan beri ilk kez 2.38 TL'yi aştı ve saat 18:33'te 2.3850 TL'yi gördü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen cemaatine yakın polis ve medya çalışanlarına yönelik 11 ilde eşzamanlı yürüttüğü soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı ve yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 27'si dün gözaltına alındı.

TL'deki değer kayıpları Cuma günü de olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile hızlandı.

Erdoğan, dün başlatılan ve Gülen cemaatine yakın polis ve medya çalışanlarına yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirmesinde "kirli odaklara boyun eğenlerin gereken cevabı aldığını ve almaya devam edeceğini" belirtirken; soruşturmayı eleştiren Avrupa Birliği'ne de sert tepki gösterdi.

Kayıp yüzde 2'yi geçti

Bankacılar yıl sonunun yaklaşmış olması nedeniyle piyasadaki likiditenin azaldığını bunun sonucunda piyasa tepkilerinin olması gerektiğinden biraz daha sert yaşandığına da dikkat çektiler.

Bu sabah güne 0830'da 2.2968/2.2989 seviyesinde başlayan ve Erdoğan'ın konuşmaya başlamasından önce 2.3260 seviyesinde işlem gören dolar/TL en yüksek 2.3699'u test ettikten sonra TSİ 1815'de 2.3641/2.3660 seviyesinde işlem gördü. Bu seviyeler ile diğer gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışan TL'deki değer kaybı yüzde 2'yi geçti.

Faiz de yükseldi

Öte yandan bankacılar kurdaki yüksek seyir, artan fonlama maliyeti ve siyasi risk endişelerinin yeniden gündeme gelmesi nedeniyle tahvil faizlerinin de yükseldiğini belirttiler. TCMB'nin piyasaya uyguladığı ortalama fonlama maliyetini yükseltmesi de kısa vadeli tahvil getirilerindeki yükselişin daha sert olmasına neden oldu.

TCMB'nin uzun bir süredir politika faizi olan yüzde 8.25 civarında tuttuğu ortalama fonlama maliyeti bugün yüzde 8.79'a yükseldi.

Tahvil-bono piyasasında 24 Temmuz 2024 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 8.30, valörde ise son işlem yüzde 8.41 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Bugün ise spot kapanış yüzde 8.44 bileşik seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 8.39 oldu.

Öte yandan 16 Kasım 2016 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta yüzde 8.26 seviyesindeydi, valörde ise son işlem yüzde 8.28 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Bugün spot kapanış yüzde 8.38 bileşik seviyesinden gerçekleşti.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin bu hafta gerçekleşecek ABD merkez bankası faiz kararı nedeniyle de baskı altında olduğunu belirten bankacılar, dış piyasalarda en önemli gelişmenin Fed'in Çarşamba günü yapacağı açıklamalar olacağını belirtiyorlar. Yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk defa faiz artıracak olan Fed'in, faiz artışlarına yönelik yavaş ve istikrarlı bir yaklaşım benimseyeceği düşünülüyor.

Rus Rublesi rekor kırdı

Dolar bugün Rus Rublesi karşısında tüm zamanların rekoru olan 58.3 rubleyi gördü. Rusya'ya vadeli olarak iş yapan işadamları ise doların Rusya'da değer kazanması karşısında zorluklar yaşıyor.