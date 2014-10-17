Dolar 2.25 TL’nin altına geriledi

Küresel büyümedeki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası’nın faiz artışını erteleyebileceği yönündeki beklentiler, yurt içinde geçen hafta 2.30 TL’yi aşan doları 2.25 TL'nin altına düşürdü.

Fed Minneapolis Başkanı Kocherlakota, göstergelerin, Fed'in politikaları açısından işgücü piyasasının hala normalden uzak olduğunu ortaya koyduğunu, faiz artırımına 2015’te başlanmaması gerektiğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Charles Plosser küresel zayıflığın Fed’in faiz artışının ertelenmesine yol açabileceği ile ilgili tartışmalara ilişkin “Faiz artışının ertelenmesi enflasyonun hızlanmasına yol açabilir. Avrupa'daki zayıflık ABD'yi etkileyecek düzeyde değil” yorumlarını yaptı. Plosser “Fed’in sözlü yönlendirmesinin verilere dayalı olması gerekiyor. Verilen mesajların da yenilenmesinde fayda var” açıklaması yaptı.

Faizler düşük kalmalı

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başekonomisti Andrew Haldane ise, son dönemde açıklanan ekonomik verilerin kendisini “karamsarlaştırdığını” ve faiz oranlarının Haziran ayındaki beklentilerinden daha uzun süre rekor düşük seviyede tutulmasını desteklemeye yönelttiğini söyledi.

Bu gelişmelerden güç bulan TL ise, yurt içinde dolara karşı değer kazanmaya başladı. Dünü 2.27 TL’den kapatan, sabah 2.26 TL’den açılan dolar, şu saatlerde 2.24 TL’ye geriledi.

2.90 TL’den güne başlayan euro ise 2.89 TL seviyelerinden işlem görüyor.