Dolar 2.21 ile tüm zamanların rekorunu kırdı

2014'te rekorlar kıran dolar piyasalar üzerinde siyasi riskin devam etmesiyle tüm zamanların rekorunu kırarak 2.2130 TL'ye ulaştı.

Piyasalarda siyasi gerginlik etkisi devam ederken dolar bir rekor daha kırdı.

İki gün önce 2.1977 TL ile rekor kıran dolar bugün güne yüzde 0,7 yükselerek başladı ve 2.2130 TL ile yeni tarihi rekorunu kırdı.Böylece dolar ilk kez tarihte 2.21 TL'yi de aşmış oldu.

Öte yandan, döviz piyasalarında Euro cephesinde de yükseliş sürdü. Euro bir kez daha 3,01 TL'yi aşarak 3,0131 TL'den işlem görüyor. Euro bu seviyeleriyle 27 Aralık'ta kırılan 3.0148 TL'lik rekora çok yaklaşmış oldu.