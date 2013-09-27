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Ekonomi

Dolar 2,03'e yükseldi, Borsa yüzde 1,1 geriledi

ABD'nin para politikasındaki belirsizlik ve kurdaki yükselişe paralel %1.1 geriledi

27 Eylül 2013 21:15

ABD'nin bütçe görüşmeleri ve borçlanma tavanının yanı sıra Fed'e yönelik belirsizlikler global piyasalarda satış baskısına neden olurken, gelişmekte olan piyasalardan çıkışların hızlanmasıyla dolar/TL 2,03'ü aştı. BİST ise haftayı ekside kapadı. ABD'nin para politikasındaki belirsizlik ve kurdaki yükselişe paralel %1.1 geriledi.

Bugün açıklanan tüketici güven endeksindeki sert gerilemenin de piyasalarda bir miktar negatif etkiye neden olduğu belirtiliyor.

Genel çerçevede ise global gelişmelerin yanı sıra TCMB'nin TL'de değerlenme için faiz silahını kullanmayacak olması da kurda baskı unsuru oluşturuyor.

Sepet bazında TL ise 2,3877'ye kadar yükseldikten sonra 2,3832 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalar ABD'deki gelişmeleri yakından izliyor. ABD'de kamu kurumlarının harcama yapmaya devam edebilmeleri için Kongre'nin ek harcamayı 1 Ekim'e kadar onaylaması, federal borçlanma limitinin artırılması için de 17 Ekim'e kadar uzlaşma sağlanması gerekiyor.

 

Borsa haftayı ekside kapadı

 

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi XU100 haftanın son işlem gününde günü ekside kapattı.

ABD'nin para politikasındaki belirsizlik ve kurdaki yükselişe paralel %1.1 geriledi.

Borsa İstanbul, yatırımcıların ABD'nin para politikasına ilişkin endişeleri nedeniyle küresel hisse senedi piyasalarından çıkmasına ve TL'deki değer kaybına paralel olarak bankalar öncülüğünde yüzde 1.12 geriledi.

BIST-100 endeksi 74,772.34 puandan kapanırken, bankacılık endeksi yüzde 2.3 geriledi.

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