Dolar 2008 sonuna göre yüzde 8,31 değer kazandı

Dolar, 19 Ocak itibariyle geçen yıl sonuna göre yüzde 8,31 değer kazanarak 1,6680 TL'ye yükseldi. Geçen yılı 1,5400 TL'den kapatan dolar, geçen haftadan bu yana yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.



Geçen haftayı 1,6130 TL'den tamamlayan dolar, 19 Ocak haftasına 1,6180 TL'den başladı. 20 Ocak'ta da yukarı yönlü seyir izleyen dolar günü 1,6700 TL'den kapattı. Dolar geçen yıl sonu kapanışına göre yüzde 8,31, önceki hafta kapanışa göre ise yüzde 3,41 oranında değer kazandı.



Bu arada Euro geçen yıl sonuna göre yüzde 0,75 artışla 2,1420 TL'den 2,1580 TL'ye, İngiliz Sterlini ise yüzde 3,10 artışla 2,2600 TL'den 2,3300 TL'ye yükseldi. Öte yandan sterlin dolar karşısında 1,3821'in altına düşerek 13 Haziran 2001 tarihinden bu yana en düşük seviyeye indi.



Gedik Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Kaya, dolarda bir miktar daha yükseliş beklenebileceğini söyledi. Türkiye'nin 2009 içerisinde dolar bulmakta zorlanacağı yönünde beklentiler bulunduğunu ifade eden Kaya, yabancı sermayedeki azalma ve Türkiye'den çıkışların dövize olan talebi artırdığını hatırlattı. Yurt içinde dolara 1,7000 TL seviyesinde satış geldiğini anımsatan Kaya, IMF anlaşmasının gecikmesiyle yurt dışındaki olumsuz hava birleşince doların yukarı yönlü hareketlendiğini anlattı. Kaya, "dolar 1,7000 TL seviyesini test edebilir. Bunun üzerine de çıkabilir. Merkez Bankası 1,75'ler seviyesinde satış yapacağını açıklamıştı. Son faiz indirimleriyle birlikte Merkez Bankası 1,75 bandını bir miktar yukarıya taşıyabilir" diye konuştu.



ABD'de yeni önlem paketinin açıklanması halinde gelişmekte olan ülke para birimlerinin değer kazanabileceğini belirten Kaya, ayrıca IMF anlaşmasının somutlaşmasıyla birlikte dolarda bir miktar gerileme yaşanabileceğini söyledi.

