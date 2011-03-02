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Ekonomi

DOLAR 2 YILIN ARDINDAN 1,6200 LİRADA İSTANBUL (A.A)

02 Mart 2011 12:55

-DOLAR 2 YILIN ARDINDAN 1,6200 LİRADA İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Serbest piyasada dolar açılışın ardından 1,6200 lira seviyelerine kadar yükseldi. Dolar bu seviyeleri son olarak 2009 Nisan ayında görmüştü. Serbest piyasada dolar şu dakikalarda açılışa göre bir miktar gerileyerek alışta 1,6120 lira, satışta 1,6180 liradan işlem görüyor. Bankalararası piyasada ise dolar kotasyonları alışta en düşük 1,6090 lira, en yüksek 1,6125 lira, satışta en düşük 1,6150 lira, en yüksek 1,6180 lira seviyesinde işlem görüyor.

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