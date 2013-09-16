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Ekonomi

Dolar 2 TL'nin altına geriledi

Dolar, ABD Merkez Bankası Fed başkanlığına aday olan isimlerden Larry Summers'ın adaylıktan çekilmesiyle düştü

16 Eylül 2013 13:39

Larry Summers'ın ABD Merkez Bankası Fed'in başkan adaylığından çekilmesi sonrası dolar 2 liranın altına indi.
 
Summers, Pazar günü ABD Başkanı Barack Obama'ya yazdığı bir mektupta, Fed Başkanı olmasının ABD ekonomisinin düzelmesine fayda sağlamayacağını söyleyerek adaylıktan çekildi.
 
Summers'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Euro ve yene karşı değer kaybeden dolar, iç piyasada da düştü.
 
Cuma gününü 2,0289 liradan tamamlayan dolar, bugüne bankalararası piyasada 2,0070 liradan başladı.
 
Açılış sonrasında dolar 2 liranın altına indi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,50 yükselişle 1,3357'de bulunuyor.

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