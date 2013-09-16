Dolar 2 TL'nin altına geriledi

Larry Summers'ın ABD Merkez Bankası Fed'in başkan adaylığından çekilmesi sonrası dolar 2 liranın altına indi.
Summers, Pazar günü ABD Başkanı Barack Obama'ya yazdığı bir mektupta, Fed Başkanı olmasının ABD ekonomisinin düzelmesine fayda sağlamayacağını söyleyerek adaylıktan çekildi.
Summers'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Euro ve yene karşı değer kaybeden dolar, iç piyasada da düştü.
Cuma gününü 2,0289 liradan tamamlayan dolar, bugüne bankalararası piyasada 2,0070 liradan başladı.
Açılış sonrasında dolar 2 liranın altına indi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,50 yükselişle 1,3357'de bulunuyor.