Dolar 2 lirayı aştı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) XU100 endeksi haftayı düşüşle tamamladı. Dolar ise yüzde 1,20'lik değer artışı ile haftay 2,01 TL'den kapadı.

Borsa İstanbul, güçlü ABD imalat sektörü verisinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alım programını beklenenden önce azaltabileceğine dair endişelerle gelişmekte olan ülke borsalarına paralel yüzde 1.44 düşüşle kapandı.

Gün içinde en düşük 76 bin 387.42 seviyesini gören BIST-100 endeksi 76 bin 501.43 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi XBANK yüzde 2.41 düştü.