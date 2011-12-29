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Ekonomi

Dolar 1,9230 liraya çıktı   İSTANBUL (A.A)

29 Aralık 2011 18:51

-Dolar 1,9230 liraya çıktı   İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar 1,9230 liraya kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu yeniledi. Kapalıçarşı'da açılışta 1,9180 liradan güne başlayan dolar öğle saatlerine kadar 1,9200 liranın altında bir seyir sürdürdü. Öğleden sonra 1,9200 lira seviyelerindeki seyrini sürdüren dolar saat 16.30'a doğru 1,9230 liraya kadar çıkarak, dün akşam geç saatlerde 1,9200 lira ile kırdığı rekoru yenilemiş oldu. Şu dakikalarda İstanbul serbest piyasada 1,9160 liradan alınan dolar 1,9190 liradan satılıyor.

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