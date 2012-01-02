-Dolar 1,8910, avro 2,4450 lira İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8860 liradan alınan dolar 1,8910 liradan, 2,4400 liradan alınan avro 2,4450 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8900 lira olan dolar güne 1,8850 liradan, 2,4500 lira olan avro 2,4400 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8860 lira, en yüksek 1,8910 lira, satışta en düşük 1,8940 lira, en yüksek 1,8990 lira seviyesinde işlem görüyor.