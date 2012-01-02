T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 1,8910, avro 2,4450 lira İSTANBUL (A.A)

02 Ocak 2012 19:49

-Dolar 1,8910, avro 2,4450 lira İSTANBUL (A.A) - 02.01.2012 - Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8860 liradan alınan dolar 1,8910 liradan, 2,4400 liradan alınan avro 2,4450 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8900 lira olan dolar güne 1,8850 liradan, 2,4500 lira olan avro 2,4400 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8860 lira, en yüksek 1,8910 lira, satışta en düşük 1,8940 lira, en yüksek 1,8990 lira seviyesinde işlem görüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24