T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 1,89 lirayı aştı!

Dolar/TL parite ve kurumsal talebin etkisiyle 28 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 1,89'u aştı

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Dolar/TL parite ve kurumsal talebin etkisiyle 28 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 1,89'u aştı.

Euro Bölgesi borç sorunlarına ilişkin endişelerin devam ettiği piyasalarda Euro/dolar paritesindeki gerileme ve kurumsal döviz talebinin etkisiyle dolar içeride yükseldi.

Dolar, 28 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 1.8930 seviyesine kadar çıktı. Dolar/TL, 1,88 düzeyinden haftaya başlamıştı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Kurumsal alımlar bugün dolar/TL'de yukarı yönlü harekete neden oldu. Öte yandan günlük repo ihalesi tutarı da TL likiditesini ve kuru etkiliyor" dedi.

Başka bir bankacı ise genel olarak sakin seyreden Euro/dolar paritesindeki aşağı hareketin de dolar/TL'deki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Dolar Ekim ayında 1,90 doları aşarak rekor kırmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24