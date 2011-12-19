Dolar 1,89 lirayı aştı!

T24 - Dolar/TL parite ve kurumsal talebin etkisiyle 28 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 1,89'u aştı.



Euro Bölgesi borç sorunlarına ilişkin endişelerin devam ettiği piyasalarda Euro/dolar paritesindeki gerileme ve kurumsal döviz talebinin etkisiyle dolar içeride yükseldi.



Dolar, 28 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 1.8930 seviyesine kadar çıktı. Dolar/TL, 1,88 düzeyinden haftaya başlamıştı.



Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Kurumsal alımlar bugün dolar/TL'de yukarı yönlü harekete neden oldu. Öte yandan günlük repo ihalesi tutarı da TL likiditesini ve kuru etkiliyor" dedi.



Başka bir bankacı ise genel olarak sakin seyreden Euro/dolar paritesindeki aşağı hareketin de dolar/TL'deki yükselişte etkili olduğunu söyledi.



Dolar Ekim ayında 1,90 doları aşarak rekor kırmıştı.





