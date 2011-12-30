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Ekonomi

Dolar 1,8650 lira seviyelerine indi İSTANBUL (A.A)

30 Aralık 2011 15:58

-Dolar 1,8650 lira seviyelerine indi İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar Merkez Bankası'nın döviz ihalelerine ilişkin açıklamalarının ardından 1,8650 lira seviyelerine geriledi.  Kapalıçarşı'da 1,9170 liradan güne başlayan dolar öğle saatlerine kadar 1,9200 liranın altında bir seyir izledi. Daha sonra Merkez Bankası'nın döviz ihalelerine ilişkin açıklamalarıyla düşüşe geçen dolar 1,8650 lira seviyelerine geriledi.  Daha sonra bir miktar yükseliş gösteren dolar İstanbul serbest piyasada şu dakikalarda 1,8820 liradan alınıp 1,8850 liradan satılıyor.

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