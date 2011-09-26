-Dolar 1,8600 liraya yaklaştı İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - Serbest piyasada dolar 1,8560 liraya çıkarak Türk lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Güne 1,8480 liradan başlayan dolar, yükselişini sürdürüyor. Serbest piyasada şu dakikalarda 1,8510 liradan alınan dolar, satışta 1,8560 liraya kadar yükselerek Türk lirası karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bankalararası piyasada da dolar kotasyonları saat 13.00 itibariyle alışta en düşük 1,8515 lira, en yüksek 1,8560 lira, satışta en düşük 1,8570 lira, en yüksek 1,8640 lira seviyesinde işlem görüyor.