-Dolar 1,8000 lirayı aştı İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - İstanbul serbest piyasada alınıp satılan ABD Doları'nın Türk Lirası satış fiyatı, bir haftalık aradan sonra tekrar 1,8000 liranın üstüne çıktı. Geçen cuma günü kapanışta 1,7810 lira olan dolar sabah 1,7950 lira seviyesinden güne başladı. Gün boyunca 1,8000 liranın altında bir seyir izleyen dolar akşam kapanışa doğru artışa geçerek 1,8040 liraya çıktı ve bir haftalık aradan sonra tekrar aynı seviyeleri test etti. Kapanışa yaklaşıldığı şu dakikalarda İstanbul serbest piyasada 1,8010 liradan alınan dolar 1,8040 liradan satılıyor. Avronun alış fiyatı 2.4570 lira, satış fiyatı 2,4600 lira olarak gerçekleşti. Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,8040 lira, en yüksek fiyat 1,8060 lira, satışta en düşük fiyat 1,8110 lira, en yüksek fiyat 1,8140 lira düzeyinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,3610, sterlin-dolar paritesi 1,5655, yen-dolar paritesi ise 76,72 düzeyinde seyrediyor.