Dolar 1,74’ten döndü

MB’den gelen faiz indirimi ve global piyasalardaki bozulmayla dolar 1,7475 YTL’ye yükseldi. Ancak IMF’yle ilgili son gelişmeler ve Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalarla dolar 1,70’in altına indi. Borsa ilk seansta yüzde 4.1 geriledi.



Döviz piyasasında hareketli dakikalar yaşandı. Merkez Bankası’ndan gelen sürpriz faiz indirimi ve global piyasalardaki bozulma ile bankalararası piyasada sabah saatlerinde dolar 1,7475 YTL’ye kadar çıktı. Dün spot kapanışta 1,6785 YTL olan dolardaki yükseliş yüzde 5’i aştı. Böylece dolar Haziran 2006’dan beri görülen en yüksek düzeye çıktı.



IMF ile ihtiyati stand-by anlaşması olacağına yönelik haber doların ateşini biraz olsun düşürdü. Buna göre IMF ile ihtiyati stand-by anlaşması yapılacak. Kaynağın 25-30 milyar dolar arasında olması bekleniyor. 09.30’a doğru gelen haberin ardından dolar 1,71 düzeyine gevşedi.



Merkez Bankası’nın açıklamasıyla da dolar yeniden 1,70’in altına indi. Merkez Bankası döviz depo piyasasında vadeyi 1 aya çıkarırken, dolarda borç verme faiz oranını yüzde 7’ye çektiğini açıklamıştı. Geçen ay hızlı yükseliş gösteren dolar en yüksek 1,7395 YTLyi görmüştü.



Borsa geriledi



Hisse senedi piyasalarında sert kayıplar görülüyor. Dün yüzde 6.6’lık düşüş yaşanan borsa ilk seansta yüzde 4.1 geriledi. İMKB Ulusal 100 Endeksi 901 puan düşüşle 21 bin 27 puana indi. Endeks seans içinde en düşük 20 bin 912’yi gördü.



Acar Yatırım Araştırma Müdürü Zeynel Abidin Balcı, “Dış piyasalardaki düşüşler ve krizin etkileri sürüyor. Dış piyasalardaki gerilim bizi etkiliyor bu nedenle IMF gelişmesi etkili olmadı.

Piyasa IMF ile ilgili olarak anlaşmanın yapıldığını görmek istiyor” dedi.



Yatırımcıların uzun süreli bir ekonomik durgunluktan korkması ve otomotive ilişkin kaygılar ABD borsalarının son 5.5 yılın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi 5.07, Nasdaq yüzde 6.53, S&P 500 yüzdek 6.12 değer kaybetti. Asya borsalarında da bu sabah yüzde 6’yı aşan değer kayıpları yaşandı. Tokyo Borsası günü yüzde 6.89 düşüşle tamamlarken, Hong Kong Borsası’nda düşüşler yüzde 4.5 oldu.

