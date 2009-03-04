Dolar 1.72, borsa 0.79 değerlendi

Dolar kotasyonları

Dolar dış piyasalarda yükselişe geçti

İMKB günlük yüzde 0.79 değer kazandı

Faiz

Parite

Tokyo yükselişle kapandı

Çin Borsası yüzde 6 değer kazandı

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları biraz yükseldi

New York Menkul Kıymetler Borsası yükselişle açıldı

Kapalıçarşı'da 1,7230 TL'den alınan dolar 1,7270 TL'den satılıyor. 2,1660 TL'den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,1710 TL düzeyinde bulunuyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7270 TL olan dolar güne 1,7350 TL'den, 2,1750 TL olan Euro 2,1700 TL'den başlamıştı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.25 itibarıyla, alışta en düşük 1,7280 TL, en yüksek 1,7300 TL, satışta en düşük 1,7340 TL, en yüksek 1,7385 TL seviyesinde bulunuyor.Uzmanlar, piyasalardaki karışık seyrin bugüne yansıdığına işaret ederek, piyasada üst üste yaşanan olumsuzluğun biraz daha yatay ve sakin bir konuma dönüştüğünü, yaşanan bu gerilimin biraz tepki niteliğinde hareketlerle paritelere yansıdığını vurguluyor.Avro/Dolar paritesininde 1,25'lere yaklaştıkça alımlar görülürken 1,25'den destek bulunması durumunda yukarı tepkinin oluşabileceği tahmininin yapan uzmanlar, ABD'de dün gelen konut satışları verisinin, ekonomik zayıflığın devam ettiğini gösterdiğini savunuyor.Altında geri çekilmenin hızlı çıkış yaptığı gibi hızlı iniş şeklinde gerçekleştiğini belirten uzmanlar, 900 dolar önemli desteğinin üzerinde kalınmasının hafif tepkilere neden olabileceğini, bu hareketleri 925 dolar noktasıyla sınırlı kalabileceğini kaydediyor.ABD Doları, Asya piyasaları başta olmak üzere önemli para birimleri karşısında değer kazandı.ABD Dolarının, altı önemli para birinin oluşturduğu sepete karşı değeri, Nisan 2006'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Dolar sepet karşısında yılbaşından bu yana yüzde 10 değer kazandı.Öte yandan, Euro da ABD Doları karşısında son üç ayın en düşük düzeyine inerek 1,2455 dolardan işlem gördü.Doların Euro karşısındaki değer kazancında, Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası'nın, yarın faiz indirimine gideceği beklentisi etkili oluyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 0,79 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 188,70 puan yükselerek günü 23.940,66 puandan kapadı.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,34 puan düşerek yüzde 15,15'e indi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,90'dan kapandı.Bu kâğıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,28, bileşik getirisi yüzde 15,49 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2536, sterlin-dolar paritesi 1,4091, yen-dolar paritesi ise 99,29 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı. Nikkei Endeksi, yüzde 0,85 oranında değer kazanarak, kapanışta 7.290,96 puana ulaştı.Borsanın yükselmesinde, Çin'in ekonomik teşvik paketini genişleteceği yönündeki beklentiler belirleyici oldu.Şangay Bileşik Endeksinde yer alan hisse senetleri yüzde 6 artış gösterdi. Çin borsasındaki değer artışında, üretim mallarına olan sparişin canlanması ve Çin'in teşvik paketini genişleteceğine dair haberler etkili oldu.ABD tipi ham petrolün Nisan teslimi fiyatı 1,44 dolar yükselerek 43,09 dolardan işlem gördü.Dow Jones Endeksi, yüzde 1,59 oranında değer kazanarak, 6.832,75 puana yükseldi. Nasdaq Bileşik Endeksi de, yüzde 1,49 oranında değer kazandı.Borsanın yükselişle açılmasında, Çin'in yeni bir teşvik paketi hazırlığı içinde bulunduğu haberlerinin olumlu etkisi oldu.