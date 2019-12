Dolar 1.70 lirayı aştı...

Borsada günlük düşüş yüzde 3.52 oldu

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,7050 TL, Euro 2,1490 TL'den işlem görüyor. Borsa günü yüzde 3.52 kayıpla kapattı.Dolar kuru ise hem yurtdışındaki olumsuz havadan hem de içeride Merkez Bankası'nın yaptığı 1.5 puanlık faiz indiriminden olumsuz etkilendi. Güne 1.70'in üzerinde başlayan dolar borsalardaki düşüşle tekrar hareketlendi ve 1.71'e dayandı.Merkez Bankası'nın dün 1.5 puanlık tarihi faiz indirimi dolar cephesinde hareketliliğe yol açtı. Dolar son üç ayın zirvesinde hareket ediyor. Uzmanlar, Merkez Bankası açıklamasındaki indirimlerin devam edeceği yönündeki sinyalin de kurların yükselmesinde önemli olduğunu belirtiyor.İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,7050 TL, Euro’nun satış fiyatı 2,1490 TL oldu. Borsa günü yüzde 3.52 kayıpla kapattı.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6750 TL olan dolar güne 1,7000 TL'den, 2,1340 TL olan Euro 2,1360 TL'den başlamıştı.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.25 itibarıyla, alışta en düşük 1,6950 TL, en yüksek 1,7065 TL, satışta en düşük 1,7090 TL, en yüksek 1,7130 TL seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,52 oranında değer yitirdi.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 860,43 puan gerileyerek günü 23.579,48 puandan kapadı.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,50 puan düşerek yüzde 14,78'e düştü. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 15,54'ten kapandı.Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,09, bileşik getirisi yüzde 15,28 olmuştu.Merkez Bankası piyasada 0.50 puan olan beklentilerin aksine 1.5 puanlık bir faiz indirimi yaparak faizleri yüzde 11.5'e çekti. Faizler böylece tarihin en düşük seviyesine geriledi. Bankacılar dövizle ilgili ek önlemlerin ve faiz indirimlerinin devamı olabileceğini, ekonomistler ise Merkez Bankası’nın açıklamasının satır aralarından ekonomik verilere ilişkin olumsuz gidişatın arttığının anlaşıldığını vurguladılar.MB'den yapılan açıklamada, bu indirime gerekçe olarak, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın zaman alacak olması ve enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskıların sürmesinin beklenmesi gösterildi.HSBC Stratejisti Fatih Keresteci faiz indirimini şöyle değerlendirdi:“Ekonomik durgunluk ve enflasyon baskılarının azalması nedeniyle gerçekleştirilen agresif faiz indiriminin döviz piyasası üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği TCMB tarafından da tahmin edilmişe benziyor, zira karar sonrası yayımlanan bildirinin sonuna döviz likiditesi ile ilgili ek düzenlemelerin devreye sokulacağı eklenmiş. Bu önlemlerin ne olacağını bekleyeceğiz ancak liranın cazibesinin iyice azalması dolar/TL kuru üzerindeki yukarı yönde önemli bir baskı oluşturma potansiyeline sahip duruma geldi. Bugün için olmasa da gelişmekte olan mali piyasaların herhangi bir atakla karşı karşıya kalması durumunda dolar/TL kurunda sert bazı hareketler beklemek yanlış olmayacaktır.”Merkez Bankası’nın Ocak’tan sonra bu ay da sürpriz faiz indirimi yapması, bankaların yıl sonu faiz beklentilerini yüzde 10’a kadar çekmesine neden oldu.Merkez Bankası’nın 1.5 puanlık faiz indirimini değerlendiren yatırım bankaları yıl sonu tahminlerini de değiştirdi. Goldman Sachs, 2009 yıl sonu politika faiz tahminini yüzde 11.50’dan yüzde 10’a revize etti, Yüzde 10’un altına düşme ihtimalinin de olabileceğini belirtti. Goldman Sachs’a göre, TL’nin aşırı değer kaybı MB’nin faizleri indirmesine son verebilir.Morgan Stanley de, Merkez Bankası’nın önceliğinin hâlâ ekonomideki yavaşlama olduğu görüşünde. Mart ve Nisan’da toplam 1.5 puanlık faiz indirimi bekleyen Morgan Stanley, yüzde 10’a gelindiğinde indirimlere ara verileceğini tahmin ediyor.JPMorgan’a göre ise MB’nin sürpriz faiz indirimi oldukça cesur bir hareket. Mart’ta 100, Nisan’da 50 baz puan faiz indirimi daha bekleyen JPMorgan, 2009 sonu enflasyon beklentisini de yüzde 6.7’den yüzde 6’ya, büyüme beklentisini ise yüzde -0.8’den eksi yüzde 2’ye revize etti.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2625, sterlin-dolar paritesi 1,4344, yen-dolar paritesi ise 94,11 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Borsası, güne düşüşle başladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 1,9 azalarak 7,416.38 puan oldu.Hong Kong'da borsa yüzde 2,3, Güney Kore'de yüzde 3,7 değer kaybetti. Avustralya, Singapur, Tayvan ve Taylan'da da borsalar geriledi.Çin'de borsa yüzde 1,5 değer kazandı.Bugün uluslararası piyasalarda Citigroup ve Bank of America'nın kamulaştırılacağına yönelik spekülasyonlar piyasayı kötü vurdu. Avrupa borsalarında düşüşler yaşandı. Citigroup hisseleri yüzde 5.2 değer yitirirken, Bank of America yüzde 5.9 düştü.Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 2,41, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 3,07, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,80 değer kaybetti. Brüksel'de borsa yüzde 1,59, Madrid'de yüzde 1,92 geriledi.Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,53 azalarak 7.351,73 puan oldu.Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,01 değer kaybederek 1.428,30 puana geriledi.Öte yandan dün Dow Jones sanayi endeksi, bankaların kamulaştırılabileceği yönündeki kaygılarla son altı yılın en düşük seviyesinden kapanırken, bankacılık hisseleri de 17 yılın en düşük değerlerine geriledi. İşsizlik maaşı alanların sayısının rekor seviyeye yükselmesi ise resesyonun daha da derinleşeceği endişelerini destekledi.Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları geriledi.ABD tipi hafif ham petrolün Mart teslimi fiyatı 88 sent düşerek varili 38,60 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrolün 61 sent değer kaybederek 41.38 dolardan işlem görüyor.