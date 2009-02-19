Dolar 1.67, borsada günlük artış yüzde 2.50

Serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,6750, Euro 2,1340 TL'den işlem görüyor. Borsa günü 2.50 artışla tamamladı.



İstanbul serbest piyasada kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,6750 TL, Euro’nun satış fiyatı 2,1340 TL oldu.



Kapalıçarşı'da 1,6700 TL'den alınan dolar 1,6750 TL'den satılıyor. 2,1300 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,1340 TL düzeyinde bulunuyor.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6950 TL olan dolar güne 1,6940 TL'den, 2,1230 TL olan Euro2,1320 TL'den başlamıştı.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 17.11 itibariyle, alışta en düşük 1,6725 TL, en yüksek 1,6760 TL, satışta en düşük 1,6795 TL, en yüksek 1,6825 TL seviyesinde bulunuyor.



Borsa günü 2.50 artışla tamamladı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 2,50 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 595,19 puan yükselerek günü 24.439,91 puandan kapadı.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,31 puan artarak yüzde 15,28'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,09'dan kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,44, bileşik getirisi yüzde 15,59 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2720, sterlin-dolar paritesi 1,4367, yen-dolar paritesi ise 94,21 düzeyinde seyrediyor.



Asya borsaları yükselişle kapandı



Tokyo Borsası, güne yükselişle başladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 0,3 artarak 7,557.65 puan oldu.



Öte yandan, Avustralya, Hindistan ve Tayvan'da borsa yükseldi. Hong Kong'da borsa yüzde 0,9, Güney Kore'de yüzde 0,6 değer kaybetti. Çin'de Şangay Endeksi yüzde 0,7 yükseldi.



Bu arada, Japon Merkez Bankası, beklentiler dâhilinde yüzde 0,1 olan faiz oranlarını sabit tuttu. Banka açıklamasında, "düşen ihracat, artan işsizlik ve devam eden kredi sıkışıklığı ile birlikte ekonomik koşulların belirgin şekilde kötüleştiği ve bunun bir süre daha devam edebileceği" belirtildi.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 0,05 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,02 değer kaybetti. Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,45 yükseldi.



Brüksel'de borsa yüzde 0,75, Madrid'de yüzde 0,37 geriledi.



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi



ABD tipi hafif ham petrolün Mart teslimi fiyatı 1,25 artarak 35,87 dolardan işlem görürken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,25 dolar değer kazanarak 40,80 dolardan satılıyor.



New York Borsası, güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 35 puan artarak 7.591,00 puana yükseldi.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12 puan değer kazanarak 1.480,00 puan oldu.

