Dolar 1.66, Euro 2.15 lira

Dünya endeksleri artan kaygılar nedeniyle kan kaybediyor, belirsizlik tepki hareketlerinin önünü kesiyor.ABD'nin yeni başkanı Obama'nın gelişiyle 'ralli olabilir' rüyasının yerini, bankalara yönelik artan kaygılar aldı. İngiltere'de karamsar bulutlar dağılmazken, dün ABD'de bankacılık hisselerinde kayıplar neredeyse yüzde 20'lere ulaştı.Bugüne gelindiğinde ise ABD vadeli işlemler toparlanmada yeterli gücü bulamıyor. Güne satıcılı başlayan Avrupa'da ise düşüş derinleşti ve değer kaybı bir ara yüzde 2'ye ulaştı.Yurtiçinde bir gözü IMF temaslarında olan İMKB, diğer yandan yurtdışındaki gelişmeleri izlemeye almış durumda. Dışarıdaki olumsuz tablo, yurtiçine de yansıyor. Aşağı yönlü seyirde bugün 24.000 bölgesini test eden Ulusal-100 Endeks, günün ilk seansını 475 puan düşüşle 24.238 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1.93 değer kaybederken, ilk yarıda 564.7 milyon TL'lik işlem hacmi oluştu.Serbest piyasada saat 14.00 itibariyle dolar 1,66 TL, Euro 2,15 TL'den işlem görüyor. Borsa 1. seansta 1,93 geriledi. İstanbul serbest piyasada bugün dolar 1,6700 TL, Euro 2,1570 TL'den güne başlamış, serbest piyasada dün akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,6700 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1570 TL olmuştu.İngiltere'de bankacılık sektörüne yönelik olumsuz hava, yatırımcıların fonlardaki bankacılık hisselerini satıp dolara dönmesine neden oluyor. Yurtiçinde de güne yükselişle başlayan dolar bir ara gevşeme sinyali verse de, Avrupa'da satışların artmasıyla yeniden yükseldi. Dolar bir ara Interbank işlemlerde 1.68'e doğru hareketlendi.Bu arada dolar karşısında son yedi yılın en düşük seviyesine doğru değer kaybını sürdüren sterlin (GBP) şu sıra 1.3815 sent seviyesinde. Euro/dolar 1.2925, dolar/yen ise 89.90 düzeyindeler.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 14.40 itibarıyla, alışta en düşük 1,6560 TL, en yüksek 1,6580 TL, satışta en düşük 1,6630 TL, en yüksek 1,6670 TL seviyesinde bulunuyor.Dünya piyasalarında artan endişelere karşın, faiz cephesinde sakin duruş korunuyor. 3 Kasım 2010 vadeli gösterge kıymette 528 milyon TL'lik işlem hacmi oluşurken, bileşik faiz önceki kapanışa göre 0,06 puan artarak yüzde 15.28'e çıktı. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,18'den kapandı.Gösterge kıymet dün yüzde 15.22 bileşik seviyesinden kapanırken, bugüne valörlü işlemlerde yüzde 15.35 seviyesinde yer almıştı.Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2925, sterlin-dolar paritesi 1,3752, yen-dolar paritesi ise 89,87 düzeyinde seyrediyor.Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, dün ikinci seans kapanışına göre 475,78 puan düşerek günün ilk yarısını 24.238,96 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 1,93 oldu.Dün 24.714,74 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 457,62 puan düşerek 24.257,12 puandan başladı. İlk yarıyı 24.313,52 puandan geçen endeks, en düşük 24.035,25 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 24.619,10 puanı gördü.Seans sonunda mali endeks 762,66 puan düşerek 33.078,28 puana, sanayi endeksi 342,07 puan düşerek 18.236,23 puana ve hizmetler endeksi 204,27 puan düşerek 21.754,64 puana geriledi.Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 2,25, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 1,84 ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,93 oranında değer yitirdi.Birinci seansta işlem gören toplam 311 hisse senedinden 29'u değer kazandı, 249'u değer kaybetti, 33 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.İMKB Bileşik Endeksi ikinci seansın ilk yarısını da birinci seans kapanışına göre 205,18 puan artarak 24.444,14 puandan geçti. Hisse senetleri, birinci seans kapanışına göre yüzde 0,85 oranında değer kazandı.Tokyo Borsası günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi 164,15 puan (yüzde 2,04) düşerek 7.901,54 puana indi.Avustralya'da borsa yüzde 0,88, Hong Kong'da yüzde 2,90 geriledi.Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 1,51, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,48 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,78 değer kaybetti.Madrid'de borsa yüzde 1,04, Brüksel'de yüzde 1,83 düştü.Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi.ABD tipi hafif ham petrolün Mart teslimi fiyatı 62 sent artarak 41.46 dolardan satılıyor.Londra'da Brent tipi ham petrol de 13 sent değer kazanarak varili 43,75 dolardan işlem görüyor.