Dolar 1.65, borsada yüzde 1.48 kayıp

Serbest piyasada dolar 1.6589 TL, Euro 2,1143 TL'den işlem gördü. Borsa 25.023 puanla kapandı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,48 oranında değer kaybetti.
İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 341,98 puan azalarak 25.023,08 puandan kapandı.
Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 1,35 oldu.
İlk seanstaki 33,36 puanlık azalış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 375,34 puan düştü.
Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,48 değer kaybetti.