T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 1.65, borsada yüzde 1.48 kayıp

Serbest piyasada dolar 1.6589 TL, Euro 2,1143 TL'den işlem görüyor. Borsa 25.023 puanla kapandı.

12 Şubat 2009 02:00

Serbest piyasada dolar 1.6589 TL, Euro 2,1143 TL'den işlem gördü. Borsa 25.023 puanla kapandı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 1,48 oranında değer kaybetti.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 341,98 puan azalarak 25.023,08 puandan kapandı.

Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 1,35 oldu.

İlk seanstaki 33,36 puanlık azalış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 375,34 puan düştü.

Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,48 değer kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24