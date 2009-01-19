Dolar 1.64 TL, Borsa kaybı 2.2

Serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1.64, Euro 2.16 TL’den işlem görüyor. İMKB’de günlük kayıp 2.24 oldu.



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,6450 Euro 2,1610 TL’den işlem görüyor.



Serbest piyasada dolar 1,6180 TL, Euro 2,1550 TL'den haftaya başlamış, cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 1,6130 TL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1380 TL olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,6280 TL, en yüksek fiyat 1,6310 TL, satışta en düşük fiyat 1,6360 TL, en yüksek fiyat 1,6395 TL düzeyinde bulunuyor.



İMKB’de kayıp 2.24 oldu



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,24 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 685,83 puan azalarak 25.055,88 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 2,66 oldu. İlk seanstaki 110,75 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 575,08 puan geriledi.



Faiz



3 Kasım 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,03'e, bileşik getirisi yüzde 15,14'e yükseldi.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 15,72, bileşik getirisi yüzde 14,85 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3285, sterlin-dolar paritesi 1,4710, yen-dolar paritesi ise 90,50 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Borsası temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre, yüzde 0,32 artarak 8.256,85 puan oldu.



Avustralya'da borsa yüzde 1,03 değer kazanırken, Hong Kong'da borsa yüzde 0,48 geriledi.



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 1,71, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1,52 ve Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 1,30 değer kazandı.



Madrid'de borsa yüzde 0,97, Brüksel'de yüzde 1,08 yükseldi.



Petrol fiyatları



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları geriledi.



ABD tipi hafif ham petrolün Şubat teslimi fiyatı 60 sent düşerek varili 35,91 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi petrolün Mart teslimi fiyatı da 57 sent gerileyerek varili 46 dolardan işlem görüyor.

